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وزير الدفاع يستقبل «محلب» و«إبراهيم» لتقديم العزاء فى شهداء «الطائرة العسكرية»

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استقبل الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اللذين قدما واجب العزاء فى شهداء والقوات المسلحة فى حادث سقوط الطائرة العسكرية بالفيوم.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص تعازيه لجميع أفراد القوات المسلحة وتقديره للدور العظيم الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة المدنية لحماية مصر وصون مقدساتها.

ونقل اللواء محمد إبراهيم تعازيه ورجال الشرطة المدنية لشهداء الواجب وأكد على ثقته فى قدرة القوات المسلحة والشرطة المدنية على التصدي للعناصر الإرهابية والإحرامية التى تسعى للنيل من أمن مصر واستقرارها.

من جهته، أعرب الفريق أول صدقى صبحي عن شكره وتقديره لما لمسه من روح وطنية أصيلة تسود مؤسسات الدولة والتى تخلق المناخ الجيد لتقدم مصر ورفعة شأنها بين الأمم.

وأضاف القائد العام أن القوات المسلحة والشرطة المدنية بعطاء أبنائهم يضيفون كل يوم رصيداً زاخراً إلى سجلهم الحافل بالبطولات والتضحيات جيلاً بعد جيل.

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