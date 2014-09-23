في ذكري ميلاده .. “الأستاذ” في مرمى الاتهام بسبب نصائحه لنظام الأسد

تقرير: السيد الحديدي

يكمل اليوم 23 سبتمبر 2014، «الأستاذ» عمره ال91، قضي جُلها بين الصفحات والأقلام وزعماء العالم، يشعل بالقداحة السيجار الكوبي الذي أهداه إياه أحد الرؤساء أو سفراء دول العالم، ليلتقط سماعة التليفون فيتحدث إلي رئيس دولة عربية أو وزير خارجية دولة ما ، لا يبدو للناظر في بداية الأمر أنه أمام صحفي، إنما دبلوماسي أو أحد بشاوات ما قبل ثورة يونيو.

من باسوس إلي صاحبة الجلالة

هيكل إبن قرية باسوس بمحافظة القليوبية، ولد يوم الأحد 23 سبتمبر وبدأ في البحث عن المتاعب عام 1942 ليشتغل في الصحافة، لم تمر سوي سنوات قثليلة حتي صدر له أو كتاب في حياته بعنوان إيران فوق بركان، بعد رحلة إلى إيران استغرقت شهرا كاملاً.

كان لقاءه بالرئيس عبدالناصر بمثابة نقطة التحول في خياته المهنية والشخصية حيث نجح في ملازمة جمال عبد الناصر والحياة بالقرب منه ومتابعته على المسرح ووراء كواليسه بغير انقطاع، وسنوات حوار لم يتوقف معه في كل مكان وفي كل شيء، وفي 1953 صدر للرئيس جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة (كتاب)، الذي قام بتحريره هيكل.

الطريق إلي الأهرام علي مرتين

دخل الأهرام كان من خلال جينيف ، ففي يونيو 1955 طار إلى مدينة جنيف لمتابعة مؤتمر الأقطاب الذي انعقد فيها واشترك فيه نيكولاي بولجانين ونيكيتا خروشوف عن الاتحاد السوفيتي ودوايت أيزنهاور عن الولايات المتحدة، وإنتوني إيدن عن بريطانيا، وإدجار فور عن فرنسا، بوصفه واحدا من رؤساء تحرير جريدة الأخبار ورئيساً لتحرير مجلة آخر ساعة ، وهناك التقي مع السيد علي الشمسي باشا في فندق دي برج Des Berges Hotel في مدينة جنيف، ليناقش الأستاذ في ترأس تحرير جريدة الأهرام بوصفه عضو مجلس الإدارة، واعتذر الأستاذ له طارحاً أسبابه.

في المرة الثانية، ظل رئيساً لتحرير جريدة الأهرام 17 سنة، وفى تلك الفترة وصلت الأهرام إلى أن تصبح واحدة من الصحف العشرة الأولى في العالم.

ظهر أول مقال له في جريدة الأهرام تحت عنوان بصراحة يوم 10 أغسطس 1957 بعنوان السر الحقيقي في مشكلة عُمان. كان آخر مقال له يوم 1 فبراير 1974 بعنوان الظلال.. والبريق.

هاكرز يهدونه وثيقة مسربة

كشفت وثيقة مسربة عن معلومات حول لقاء جمع الكاتب المصري، محمد حسنين هيكل، مع مندوب محطة المخابرات السورية في بيته بالعاصمة المصرية “القاهرة”.

وأشارت الوثيقة، التي نشرها موقع “الخليج أون لاين”، إلى أنه ألحّ كثيرًا على ضرورة بذل كل الجهود من أجل إخراج سوريا مما وصفه بالمؤامرة الدولية، موضحةً أنه قال للمندوب الاستخباراتي إنه من دون إثبات الإرهاب على الجماعات المسلحة فإن سوريا ستكون هدفًا لما وصفه بالغزو العسكري الغربي.

وأضافت الوثيقة: أن هيكل نصح المخابرات السورية بضرورة الاستفادة من تجارب عديدة من بينها الجزائر في مواجهة الإسلاميين، والتي نجحت، بحسب “هيكل”، في تحويل ما يجري من ثورة شعبية إلى إرهاب يحاربه كل العالم.

كما شدد ”هيكل”، على ضرورة العمل على المستوى السياسي والإعلامي والعسكري لإقناع المجتمع الدولي أنه لا توجد ثورة شعبية بل جماعات إرهابية ومرتزقة من السعودية وقطر وتونس، ومواجهتهم تندرج ضمن مكافحة الإرهاب الدولي الذي تدّعي أمريكا مواجهته، بحسب ما جاء في محتوى الوثيقة.

كما اقترح أن يقوم جهاز المخابرات السوري بعرض المعلومات على الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا دائمًا يجري في الحالات التي تكون فيها المعلومات ذات أهمية بالغة.