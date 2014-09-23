“هيئة كير وبيت العائلة” يوقعان برتوكول تعاون “حق المرأة في الميراث” بأسيوط

وقعت هيئة كير الدولية بأسيوط، اليوم، برتوكول تعاون مع بيت العائلة المصرية بأسيوط، فى إطار الاهتمام بمكافحة جميع أشكال التمييز وإنصاف أصحاب الحقوق والقضاء على ظاهرة الامتناع عن تسليم المرأة حصتها فى الميراث، حيث قام فضيلة الشيخ على أبو الحسن، رئيس بيت العائلة بأسيوط، بتوقيع بروتكول تعاون مع كل من هيئة كير الدولية وجمعية الطفولة والتنمية ،وذلك في إطار فعاليات مشروع حق المرأة في الميراث الذى تنفذه هيئة كير بالشراكة مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط والممول من الاتحاد الأوربي وذلك بهدف خلق مناخ للحوار بين الفئات المختلفة بمجتمع محافظة اسيوط تجاه قضية حرمان المرأة من الميراث وتقديم نموذج للشراكة يدعم حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة الحق فى الميراث.

>

>وبموجب هذا البرتوكول سيتولى بيت العائلة المشاركة في تنفيذ حملة دعوة وكسب تأييد لحشد المجتمع بمحافظة اسيوط تجاة قضية حرمان المرأة من الميراث،والتنسيق مع المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية بمحافظة أسيوط لتنفيذ انشطة توعية بقضية حرمان المرآة من الميراث في الخطب والعظات والدروس الدينية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقضية كالتربية والتعليم و الشباب والرياضة وقصورالثقافة ومنظمات المجتمع المدنى لتيسير تنفيذ انشطة رفع الوعىالمجتمعي بتلك القضية.

وعقب توقيع البروتكول صرح الشيخ سيد محمد عبدالعزيز- أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، بأن بروتكول التعاون يعد خطوة هامة لإحقاق الحقوق لأصحابها، فالميراث حق شرعى للمرأة لايجوز لأى شخص حرمان صاحب الحق منه وعدم التجريمالجنائي لمن يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء للذكر أو الأنثى.

>

>يعتبر أحد الأسباب التي تساعد على تفاقم الظاهرة، وأن بيت العائلة بأسيوط سيرفع توصية بذلك الى الجهات المعنية .

وقع البروتكول عن جمعية الطفولة والتنمية الأستاذ الدكتور، جلال زكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن هيئة كير الدولية باسيوط اسحق منير مشرف مشروع حق المرأة في الميراث بأسيوط .