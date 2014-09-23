بعد طرح ألبومى «الهضبة» و«نجم الجيل».. أين اختفى إسماعيل البلبيسى؟

كتب: أحمد أشرف

قليلة هى الأغنيات التى تصمد عبر الزمان وأقل منها تلك الأغنيات التى تستقر فى الوجدان.

«أنا من البداية يا غربة بتحمل» كلمات أغنية، يرددها الكثيرين، أغرب مافيها هى أنها أشهر من مطربها، فبرغم من كثرة محبيها إلا أن الكثيرين لا يعرفون مطرب الأغنية “إسماعيل البلبيسى” ومؤلفها عنتر هلال.

«ويكيبديا» يجيب على سؤال: أين اختفى إسماعيل البلبيسي؟

فى رحلة البحث عن البلبيسي، قال ويكيبديا، إن إسماعيل البلبيسي هو مطرب مصري ظهر في التسعينات وظهر له ألبوم باسم “شاهدين” واختفي بعد ذلك، وهو الآن دكتور في كلية تربية موسيقية وزوج وأب لثلاث بنات، كما يدير مصنع والده بجانب عمله كأستاذ في معهد معهد الكونسرفتوار، واعتزل الغناء ولكن تبقي له أغنية لا تنسي باسم “الغربة” من أفضل أغانية وقد صورها فيديو كليب بإمكانات ماديه بسيطة.

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«حزلقوم» يعيد «غربة» إلى الأذهان

زادت شهرة هذه الأغنية بعد أن رددها أحمد مكى في فيلم «لا تراجع ولا استسلام».

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