سيميوني عن الصافرات لحظة استبدال جريزمان: كانت تعبيرا عن عشق المشجعين

مدريد (إفي): قال الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم إن الصافرات التي أطلقت لدى استبدال الفرنسي أنطوان جريزمان في لقاء السبت امام سلتا فيجو كانت "تعبيرا طبيعيا من المشجعين عن عشقهم للفريق والمدرب"، موضحا أنها "تحظى بالاحترام والقبول".

وكان المشجعون قد أطلقوا صافرات عندما قرر سيميوني في الدقيقة 68 تبديل الدولي الفرنسي براؤول جارسيا في المباراة التي أقيمت على ملعب فيسنتي كالديرون، وهي المرة الأولى التي يبدي فيها المشجعون الاستياء من قرار للمدرب منذ وصوله للفريق.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي بمدينة ماخاداوندا الرياضية التابعة لأتلتيكو شمالي مدريد "إنها تعبير طبيعي من مشجعين يعشقون الفريق والمدرب. الأمر يبدو لي محترما ومقبولا. إننا نفكر في أفضل ما يمكن أن يحدث للفريق".

وذكر "بعد ذلك، في كرة القدم هناك بعض الأمور التي تحظى بالقبول وأخرى لا. وبعيدا عن مدى عشق الجماهير لأتليتكو مدريد، فإنه من الطبيعي إمكانية الإدلاء برأيك في أي قرار يتخذ".

وأضاف "دائما ما أتقبل كل هذا. بالنسبة لي كل شيء جيد قمنا به العام الماضي حظي بالإشادة والاحترام. العام الجاري بدأ وسنرى نتيجة ما سنقوم وباعتبار أنني أعيش الحاضر فإن ردود الفعل التلقائية جيدة للغاية لأنها تطلب منك المزيد. يمكن بعد ذلك مشاركة الرأي من عدمه، لكن الأمر مقبول".