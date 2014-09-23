سواريز يلعب مع رديف برشلونة أمام شباب إندونيسيا

برشلونة، (إفي): يشارك الأوروجوائي لويس سواريز، الموقوف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن خوض مباريات رسمية مع ناديه برشلونة، يوم الأربعاء ودية مع الفريق الثاني للبرسا ضد منتخب إندونيسيا تحت 19 عاما.

أكد هذا المدير الفني للفريق الأول، لويس إنريكي، الذي قال أن المباراة ستكون فرصة جيدة كي يكتسب الهداف الأوروجوائي الدولي حساسية المنافسات قبل عودته المنتظرة للملاعب رسميا في 25 أكتوبر المقبل أمام ريال مدريد بالليجا.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مالاجا بالجولة الخامسة من الدوري المحلي "سواريز يريد اللعب، يريد اكتساب حساسية المباريات وسيخوض الدقائق التي يراها مدرب الفريق مناسبة".

ولن تشهد المباراة التي ستقام بمنشآت جوان جامبير حضورا جماهيريا، لكن الإعلام سيكون حاضرا.

يذكر أن سواريز (27 عاما)، هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مع ليفربول، ممنوع من اللعب بعد واقعة عض المدافع الإيطالي جورجو كيلليني في مونديال البرازيل الماضي، ويكتفي فقط بالتدريب مع البرسا والمشاركة في المباريات الودية.