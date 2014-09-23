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كيف تطلبين خدمةً من الآخرين؟

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كيف تطلبين خدمةً من الآخرين؟ كيف تطلبين خدمةً من الآخرين؟

الثلاثاء 23-09-2014 16:33

لا يُعتبر طلب الخدمة من الأشخاص الآخرين أمراً معيباً، كما لا ينبغي الشعور بأنّ الغير أفضل منك؛ فكلٌّ منّا بحاجة إلى الآخر. إذاً، لا تخجلي من الطلب، فأنت تتواجدين ضمن مجتمع يحتّم عليك التواصل مع الناس؛ فاليوم تطلبين المساعدة، وغداً تقدّمينها.
خبيرة "الإتيكيت"، السيدة نادين ضاهر، تطلعك على أصول طلب الخدمة من الآخرين:

- انتبهي عند طلب خدمة معيّنة من أن ينتابك الشعور بأنّها حق لك.
مثلاً: يحقّ لربّ العمل أن يطلب من الموظف القيام بمهام ضمن اختصاصه، وليس خدمة خارج نطاق العمل، علماً أنه يحقّ للموظف رفض الطلب إذا كان خارجاً عن مجال مهامه.
- استهلّي طلبك بعبارة: "لو سمحت، عندي طلب..." لإعطاء الحق للآخر بالقبول أو الرفض، متجنّبة المخاطبة بصيغة الأمر، حتى لمن يعمل لديك.
- اعطي دائماً فرصة للآخر كي يرفض، من دون الشعور بالذنب. فالطلبات تختلف بين الماديّة، كالأغراض، والمعنويّة والسلوكيّة المرتبطة بالتصرّفات.
- كوني واضحةً، وابتعدي عن اللفّ والدوران حول الموضوع.
- قومي بإبداء الشكر والامتنان، إذا تمّ رفض طلبك أو قبوله.
- كوني صريحة بجواب الرفض أو القبول، إذا طُلب منك خدمة ما، وتجنّبي التهرّب من الآخر. وإذا قرّرت الرفض، فينبغي أن يكون مبرراً بصيغة لائقة، مع الاعتذار.

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