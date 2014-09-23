مصري عمره 18 عاما يصمم بوستر ألبوم الفريق العالمي “بينك فلويد”

ترجمة| السيد الحديدي

أطلق الفريق الغنائي”بينك فلود” ، أول ألبوم لهم بعد انقطاع عن الساحة الغنائية، أكثر من 20 عامًا، ولكن الطريف في الأمر أن مصمم البوستر الرسمي للألبوم شاب مصري يبلغ من العمر 18 عامًا يدعي أحمد عماد الدين.

وبحسب “Egyptian streets”، فإن أحمد عماد ، هو مصمم ألبوم Endless River ” ، ويتشكل كفر الألبوم من رجل يقف فوق نهر وحوله الكثير من السحاب في الأفق .Endless River

> كفر ألبوم فريق بينكي فلود الذي صممه الشاب المصري، انتشر في العديد من المدن حول العالم مثل لندن ونيويورك وباريس وبيرلين وسيدني وميلان.

> يذكر أن المصمم المعتمد لدي الفريق الغنائي، قد توفي عام 2013، الأمر الذي دفع الفريق للبحث عن مصمم جديد.

ولد الشاب المصري في جدة بالسعودية قبل أن ينتقل إلي القاهرة ، وبحسب صحيفة مستقلة فإن أحمد بدأ التصميم في سن مبكر