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بالصور.. رئيس الوزراء ووزير الداخلية يقدمان واجب العزاء فى شهداء القوات المسلحة

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بالصور.. رئيس الوزراء ووزير الداخلية يقدمان واجب العزاء فى شهداء القوات المسلحة بالصور.. رئيس الوزراء ووزير الداخلية يقدمان واجب العزاء فى شهداء القوات المسلحة

استقبل الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللذان قاما بتقديم واجب العزاء فى شهداء والقوات المسلحة فى حادث سقوط الطائرة .

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، بحسب الصفحة الرسمة للمتحدث العسكري، العميد محمد سمير، عن خالص تعازيه لجميع أفراد القوات المسلحة وتقديره للدور العظيم الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة المدنية لحماية مصر وصون مقدساتها .

ونقل اللواء محمد إبراهيم تعازيه ورجال الشرطة المدنية لشهداء الواجب وأكد على ثقته فى قدرة القوات المسلحة والشرطة المدنية على التصدى للعناصر الإرهابية والإجرامية التى تسعى للنيل من أمن مصر وإستقرارها .

ومن جانبه أعرب الفريق أول صدقى صبحى عن شكره و تقديره لما لمسه من روحٍ وطنية أصيلة تسود مؤسسات الدولة والتى تخلق المناخ الجيد لتقدم مصر ورفعة شأنها بين الأمم.

وأضاف القائد العام أن القوات المسلحة والشرطة المدنية بعطاء أبنائهم يضيفون كل يوم رصيداً زاخراً إلى سجلهم الحافل بالبطولات والتضحيات جيلاً بعد جيل.

 

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