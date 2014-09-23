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بالصور.. القافلة المائية الأولى تنطلق من قرية أولاد إسماعيل بالمراغة بسوهاج

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بالصور.. القافلة المائية الأولى تنطلق من قرية أولاد إسماعيل بالمراغة بسوهاج بالصور.. القافلة المائية الأولى تنطلق من قرية أولاد إسماعيل بالمراغة بسوهاج

نظّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،بسوهاج ، القافلة المائية الأولى لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ،بقرية أولاد إسماعيل ، بمركز المراغة ، حيث تضّم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات ، وتحليل مياه الشرب ، وخدمة العملاء والشكاوى والكسح وذلك مجانيًا للأهالي ، وكذلك غسيل شبكات مياه القرية .
> صرّح بذلك اللواء المهندس ،محمود محمد نافع ، رئيس مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب ، وأضاف أن القافلة تستمر لمدة يومين من 22 سبتمبر ،حتى 23 سبتمبر الجاري ، وذلك بهدف تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.
> وأوضح اللواء، محمود نافع ، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل رحلات تعريفية لطلاب المدارس ، ومسابقات مائية وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية ، وندوة للسيدات ، هذا بالإضافة إلى مباراة كرة قدم ودّية بين فريقي من القرية.
> وأكّد رئيس مجلس الإدارة للأهالى الذين طالبوه بتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية ، أنه يمكن دخول هذه الخدمة للقرية بعد توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة محطة الرفع ، على أن تقوم الدولة بشراء تلك الأرض بالأسعار المتعارف عليها دون مغالاة.

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