بالصور.. القافلة المائية الأولى تنطلق من قرية أولاد إسماعيل بالمراغة بسوهاج

نظّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،بسوهاج ، القافلة المائية الأولى لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ،بقرية أولاد إسماعيل ، بمركز المراغة ، حيث تضّم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات ، وتحليل مياه الشرب ، وخدمة العملاء والشكاوى والكسح وذلك مجانيًا للأهالي ، وكذلك غسيل شبكات مياه القرية .

> صرّح بذلك اللواء المهندس ،محمود محمد نافع ، رئيس مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب ، وأضاف أن القافلة تستمر لمدة يومين من 22 سبتمبر ،حتى 23 سبتمبر الجاري ، وذلك بهدف تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

> وأوضح اللواء، محمود نافع ، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل رحلات تعريفية لطلاب المدارس ، ومسابقات مائية وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية ، وندوة للسيدات ، هذا بالإضافة إلى مباراة كرة قدم ودّية بين فريقي من القرية.

> وأكّد رئيس مجلس الإدارة للأهالى الذين طالبوه بتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية ، أنه يمكن دخول هذه الخدمة للقرية بعد توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة محطة الرفع ، على أن تقوم الدولة بشراء تلك الأرض بالأسعار المتعارف عليها دون مغالاة.