حريق يدمر 6 منازل بقرية عرابة أبو الدهب بسوهاج

تمكّنت قوات الحماية المدنية ،بمديرية أمن سوهاج ،من إخماد لهب حريق نشب بـ 6 منازل بناحية ،قرية عرابة ابو الدهب ،بدائرة ، مركز سوهاج .

استخدم رجال الحماية المدنية المواد الرغوية والمبردة فى إطفاء الحريق الهائل بالإضافة إلى خراطيم المياة .

لم ينتج عن الحريق إصابات بشرية ، واقتصرت الحرائق على تلف كمية من الغلال والبوص وأفلاق النخيل والأجهزة الكهربائية وجاري حصر باقى التلافيات .

> فيما لم يعلل الأهالى سببًا للحريق ونفوا الشبهة الجنائية، جارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتتولّى التحقيقات.