بالصور .. محافظ الأقصر يوفّر زي مدرسي لـ “يوسف” بعد طرده من المدرسة

التقي اللواء طارق سعد الدين ,محافظ الأقصر ،بالطالب بالصف الثاني الاعدادي بمدرسة نجع الشيخ عامر ،يوسف حجاج يوسف ، 13 سنة وأسرته والأخصائية الاجتماعية داخل مكتبه بديوان عام المحافظة .

> وفي لفتة إنسانية أهدي المحافظ قطعتي زي مدرسي ،عدد 2 بنطلون ،و 2 قميص وحذاء ،ومبلغ مالي ،كهدية بداية العام الدراسي ليوسف .

كما حثّه علي المذاكرة بجد واجتهاد والتركيز في دراسته وعدم الالتفات او الانشغال بأي أمور جانبية أخرى خاصة بواقعة طرده من المدرسة .

> من جانبه قدّم والد الطفل الشكر للمحافظ علي هديته ليوسف وتوفيره للزي المدرسي مشيرًا إلي عدم معرفته بالواقعة وإنه قام بشراء زي مدرسي لابنه مكون من عدد ،2 بنطلون ،وقميصين وحذاء ،قبل بداية العام الدراسي ولم يكن يعلم أن المدرسة تشترط ألوان معينه كاللون “الكحلي والسماوي” .

> كان قد تم طرد الطالب ،يوسف حجاج ، من المدرسة بسبب ارتدائه لزي مخالف في أول يوم دراسي وهي الواقعة التي شهدها المحافظ بالمدرسة في نفس اليوم ، وعلي إثرها قرر توفير زي مناسب للطالب ، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بمتابعة الحالات المشابهة ليوسف ورعايتها وتوفير زي مناسب ورسمي للطلاب.