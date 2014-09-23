صلاح ' السريع ' وغزال ' الواعد ' على رأس أفضل 10 مصريين في فيفا 15

أصدرت شركة EA Sport اللعبة الكروية الأشهر في العالم في نسختها الجديدة لهذا العام فيفا 15 رسميا والتي غابت عنها الأندية المصرية كما جرت العادة منذ أكثر من 14 عاما عن اللعبة.

غياب الأندية المصرية لا يعني بالضرورة غياب اللاعبين المصريين بسبب تواجد منتخب الفراعنة بالإضافة لبعض المحترفين.

ويستعرض FilGoal.com ترتيب أفضل اللاعبين المصريين في اللعبة الذين يتصدرهم جناح تشيلسي محمد صلاح للعام الثالث على التوالي مسجلا تطورا جديدا في مستواه.

1 - صلاح "السريع"

جاء محمد صلاح على رأس قائمة المصريين إذ باتت قدراته إلى 76 ويتميز بسرعته الكبيرة إذ وصلت إلى 94 وهو واحد من أسرع 50 لاعب في نسخة فيفا 15، صلاح تصل قدراته إلى 84 في نظام Career Mode.

2 - علي غزال "الواعد"

علي غزال لاعب وسط ناسيونال ماديرا الشاب هو ثاني أفضل لاعب مصري إذ يتواجد بقدرات 74، قوة لاعب ليرس السابق في اللعبة تصل إلى 86، إلا أن ميزته الأكبر هي أنه ثاني لاعب مصري قد تتخطى قدراته الـ80 بعد التطور في Career Mode إذ قد يزيد إلى 81.

3- كوكا

ربما ليس ثالث أفضل لاعب إذ أن قدراته هي 70 فقط ولكن المهاجم الشاب مرشح للتطور حتى يصل إلى 80 في Career Mode، كوكا ميزته الأفضل في اللعبة هي أنه يجيد الألعاب الهوائية إذ إجادته للعب بالرأس تصل إلى 80.

4 - صالح جمعة

لاعب ناسيونال ماديرا صاحب الـ20 عاما الشاب أيضا قدراته 71 فقط إلا أنه يتطور سريعا في Career Mode ليصل إلى 79، صالح جمعة قدراته متوازنة بين التمرير القصير والكرات الطولية وكذلك سرعته وتوازنه داخل الملعب.

5 - كهربا

هو ثاني أكثر لاعب مصري يتطور عموما، فعلى الرغم من أن لاعب جراسهوبرز السويسري فقط قدراته 64 لكن صاحب الـ20 عاما يصل مستواه إلى 73 بعد التطور في Career Mode.

6 - المحمدي

لا يتطور كثيرا في اللعبة نظرا لكونه 26 عاما إلا أن المحمدي هو ثالث أسرع لاعب مصري بعد صلاح وشيكابالا، لاعب سندرلاند السابق قدراته 72 فقط ولكن سرعته 82.

7 - شيكابالا

يتميز جناح سبورتنج لشبونة عن زملائه المصريين كونه أسرعهم بعد محمد صلاح بالطبع كما ذكرنا مسبقا، الأباتشي أيضا من أفضل المصريين في المراوغات إذ تبلغ 78 وكذلك قوة تسديداته وخفة حركته.

8 - ربيعة

تطور كبير شهده ربيعة في فيفا 15 عن النسخة السابقة بعد أن تطور من 52 إلى 62 عقب انتقاله لسبورتنج لشبونة كما أنه قد تصل قدراته إلى 70 في Career Mode، ربيعة ميزته الأكبر هي قوته التي تبلغ 82 وتزداد فيما بعد بالطبع.

9 - النني

الأكثر تطورا بشكل عام من ضمن زملائه المصريين في Career Mode، لاعب بازل السويسري يتطور من 62 حيث يبدأ اللعبة حتى يصل إلى 72.

10- تواجد وائل جمعة!

على الرغم من إعلانه الاعتزال رسميا منذ 6 شهور إلا أن وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي تواجد بالمنتخب المصري بقدرات 73، الصخرة يتميز بقوته المعتادة كالطبع التي تصل لـ79 بالإضافة لتميزه في الكرات العالية إذ أن قوة القفز تصل لـ81 ودقة الرأسيات لـ83.