توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الفشن وموقف جديد لناصر والواسطى ببني سويف

شدد المستشار مجدي البتيتي ، محافظ بني سويف على ضرورة توفير كافة الخدمات التي يتعامل معها المواطن ، خاصة قطاعات الصحة والتموين والنظافة ورفع المخلفات والاستمرارية في رفع الاشغالات لتحقيق السيولة المرورية في ميادين وشوارع مدن المحافظة ، وتكليف رؤساء المدن بتفعيل اللقاءات المفتوحة لخدمة المواطنين بالوحدات المحلية لمقابلة المواطنين ودراسة مشكلاتهم والعمل على حلها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ وحضور السكرتير العام ورؤساء المدن السبع ومديري المديريات والمصالح الحكومية بديوان عام المحافظة.

واستعرض الاجتماع الموقف المالي والتنفيذي لخطة التنمية المحلية للعام المالي 2014 ـ 2015 باعتماد إجمالي قدره 151.7 مليون جنيه موزعة بواقع 106.7 مليون جنيه تمويل حكومي و45 مليون جنيه تمويل ذاتي للإنفاق على أنشطة مد وتدعيم الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والنظافة العامة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، بالاضافة إلى أنشطة تنمية المرأة.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة البت المالي والفني في أعمال الطرح والترسية لسرعة إسناد تنفيذ الأعمال واستغلال عنصر الوقت خاصة مع قرب انتهاء الربع الأول من السنة المالية الجديدة والالتزام بتنفيذ الخطة في موعدها أسوة بما تم تحقيقه من إنجاز خطة العام الماضي قبل نهاية السنة المالية.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 6400 متر لإنشاء محطة لتخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة الفشن مع إلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” بسرعة الانتهاء من الإجراءات للبدء في تنفيذ المحطة ، وأوصى المحافظ باختيار موقع بديل لإقامة موقف سيارات مركزي الواسطى وناصر ، بدلا من الموقع الذي تم اختياره من قبل ويمثل جزءا من أرض مشتل عزمي التابع لإدارة البيئة ، نظرا لأهمية المشتل في توريد الورود والأشجار ونباتات الزينة ويدعم احتياجات المدارس والجامعات والمستشفيات والجمعيات الأهلية بهذه الشتلات وما يمثله من رقعة خضراء تخفف من ضرر الأحمال البيئية وعوادم السيارات.

ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمجلس قروي إبشنا بمركز بني سويف ، نظرا لوجود مدرسة واحدة بالقرية تعمل بنظام الفترتين ، فضلا عن كثافة الفصول العالية ، كما وافق على تخصيص مساحة 253 متر مربع لإقامة مبنى للحماية المدنية بمدينة الواسطى أمام المدرسة الثانوية الصناعية.

واقترح المحافظ على اعضاء المجلس إطلاق اسم الجيش على أحد الشوارع الرئيسية بمدينة بني سويف ، عرفانا بدور القوات المسلحة في حماية الوطن والمواطن المصري ودورها في حماية المصريين أثناء ثورة الثلاثين من يونيه والتصدي لمحاولات التخريب التي تقوم بها الجماعة الإرهابية.