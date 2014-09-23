الفرقة القومية تفتتح موسمها الفنى بحفل “وهابيات” بمعهد الموسيقى الخميس المقبل

تبدأ الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو سليم سحاب اول سلسلة حفلات وهابيات خلال الموسم الفنى الجديد 2014 – 2015، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 25 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية .

وتقدم الفرقة عدداً من الالحان الخالدة التى وضعها موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ،و منها فى الليل لما خلى ، يا مسافر وحدك وعزف منفرد على الة العود لموسيقى اغار من قلبى اداء احمد عادل ، فى يوم وليلة ، ست الحبايب ودارت الايام تشدو بها ياسمين على ، قوللى عمل لك ايه قلبى ، اسأل دموع عنيا وانت عمرى تتغنى بها عفاف رضا ، امتى الزمان ، فين طريقك ولا مش انا اللى ابكى اداء احمد عفت .

الجدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية اطلقت سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان “وهابيات ” تخليداً لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب وذلك فى اطار دورها الهادف الى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى .