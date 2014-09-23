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الفرقة القومية تفتتح موسمها الفنى بحفل “وهابيات” بمعهد الموسيقى الخميس المقبل

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الفرقة القومية تفتتح موسمها الفنى بحفل “وهابيات” بمعهد الموسيقى الخميس المقبل الفرقة القومية تفتتح موسمها الفنى بحفل “وهابيات” بمعهد الموسيقى الخميس المقبل

الفرقة القومية والمايسترو سليم سحاب وريم كمال

تبدأ الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو سليم سحاب اول سلسلة حفلات وهابيات خلال الموسم الفنى الجديد 2014 – 2015، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 25 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية .

وتقدم الفرقة عدداً من الالحان الخالدة التى وضعها موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ،و منها فى الليل لما خلى ، يا مسافر وحدك وعزف منفرد على الة العود لموسيقى اغار من قلبى اداء احمد عادل ، فى يوم وليلة ، ست الحبايب ودارت الايام تشدو بها ياسمين على ، قوللى عمل لك ايه قلبى ، اسأل دموع عنيا وانت عمرى تتغنى بها عفاف رضا ، امتى الزمان ، فين طريقك ولا مش انا اللى ابكى اداء احمد عفت .

 الجدير بالذكر ان دار الاوبرا المصرية اطلقت سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان “وهابيات ” تخليداً لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب وذلك فى اطار دورها الهادف الى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى .

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