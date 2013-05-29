أخبار عاجلة

تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» -
ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد -
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"السيسي": الجيش لن "يسيس".. ولا نعقد صفقات وليس لدينا ثقافة "المؤامرة"

Google+ Print
"السيسي": الجيش لن "يسيس".. ولا نعقد صفقات وليس لدينا ثقافة "المؤامرة" "السيسي": الجيش لن "يسيس".. ولا نعقد صفقات وليس لدينا ثقافة "المؤامرة"

كتب : أحمد عبدالعظيم: منذ 1 دقيقة

أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الجيش لن يُسيَّس ولا يعقد صفقات مع أحد ولا يمتلك ثقافة المؤامرة، وقال خلال حضوره تفتيش حرب الفرقة 19 مشاة بالجيش الثالث الميدانى بالسويس، «إن الأيام الماضية شهدت أحداثاً كثيرة فى وأراد الكثيرون أن يعرفوا موقف الجيش منها، وهو ما نريد أن نوضحه الآن، فعندما نقول إن الجيش مؤسسة وطنية وشريفة فنحن نعنى هذا الكلام، فالجيش ليس لديه ثقافة المؤامرات والمكائد، لأنه مؤسسة وطنية بجد». وأضاف وزير الدفاع أن «الجيش لا يعقد صفقات أو يتفاوض مع أحد مثلما تردد فى حادث خطف الجنود السبعة، فعملية تحرير الجنود تمت بفضل جهود المخابرات الحربية وشيوخ القبائل، ونحن مؤسسة وطنية محترمة وندير الأزمة بمنتهى الشفافية والاحترام وبالعلم والمعرفة».

وحول مشاركة الجيش فى الانتخابات، قال الفريق عبدالفتاح السيسى إن القوات المسلحة لن «تُسيس» أو «تحزّب» ولن تكون سوى مؤسسة وطنية، وهذا الأمر لن يتغير أبداً. ووجّه الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الشكر لضباط وجنود الفرقة 19 مشاة على ما بذلوه من جهد لرفع الكفاءة ومشروع تفتيش الحرب، مشيداً بالمستوى المتميز والروح المعنوية العالية التى وصلت إليها القوات فى مجال الصلاحية الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات بما يؤكد أنها تسير فى الاتجاه السليم نحو التطوير والتحديث لمجابهة أى تحديات، كما وجه الشكر إلى الجنود الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد