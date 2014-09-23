الصحة تطالب بضبط وتحريز مستحضر”موتينورم” بجميع تشغيلاته

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة منشورا دوريا ، طالبت فيه بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلى والوحدات الحكومية من مستحضر”موتينورم” بجميع تشغيلاته بناء على طلب شركة جالاكسى سميث.

motinorm 10mg and 60 mg suppository انتاج شركة smithkline becham، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

وطالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية -في بيان لها اليوم- بتسليم الإحراز لمندوبي الشركة بعد أخذ التعهد اللازم لعدم فض الإحكام الإ في وجود مفتش الصيادلة ، على أن يتم موافاة وزارة الصحة من قبل الشركات بالكميات التي تم تحريزها.

وأكدت الإدارة أنها أرسلت المنشور للشركة المنتجة وشركات التوزيع لاتخاذ اللازم نحو سحب المستحضر وتجميد الأرصدة الموجودة لديهم وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركات بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الإدارة المركزية أنه تم إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات المتبعة نحو المخالف.

أ ش أ