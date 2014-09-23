تعلمي تطبيق الحنة العربيّة بالطريقة الصحيحة

عندما تذكر كلمة الحناء، فأنت بالتأكيد ستربطينها بالأعراس والمناسبات، ولكن هل يقوم خبراء هوليوود بذلك؟

بالتأكيد لا، فعلى الرغم من شيوع ثقافة الوشم لدى الغرب إلا أن عالم هوليوود جاء ليغير مفاهيم الوشم والحناء بموضة جديدة تعتمد على استخدام كل منهما في أوقات ومناسبات معينة فقط لا غير.

فإذا أردت معرفة أساسيات وضع الحناء لدى عالم هوليوود فعليك أن تراعي النصائح التالية:

1.لا ترسمي الحناء إذا كنت مولعة بارتداء الذهب، فهما لا يتناسبان سوياً.

2.اهتمي برسم الحناء مع بداية موسم الصيف مع الحصول على سمرة مزيفة لمزيد من الجاذبية.

3.لا تكثري من النقوش، واستبدليها ببعض التصاميم المعقدة الصغيرة الممتدة على الذراعين والقدمين.

4.حاولي مشاهدة رسم الحناء قبل نقشه للتأكد من إعجابك به، وإذا لم تكن الرسومات متوفرة فعليك حينها أن تطلبي نقش الحناء على ورقة قبل نقشها على جلدك.

5.لا تعتمدي على أشكال الورود التقليدية القديمة، وابتكري بعض الأفكار الحديثة كمشاهير هوليوود، والتي أصبحت تعتمد على الفراشات أو الحشرات الصغيرة، فهي أكثر جاذبية.

6.تجنبي نقش الحناء على مفاصل يديك أو قدميك إذ ستزول بسرعة، وستظهر تجاعيد هذه المناطق بشكل مزعج.

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