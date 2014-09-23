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قوات خاصة جزائرية تقود عمليات البحث عن الفرنسي المخطوف

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بدأت القوات الخاصة للجيش الجزائري، الثلاثاء، عمليات بحث واسعة في جبال منطقة القبائل (شمال شرق) لمحاولة العثور على الرهينة الفرنسي الذي تعرض للخطف، الأحد، من قبل مجموعة مرتبطة بمسلحي تنظيم «داعش»، بحسب شهود.

وشوهد حوالي 20 شاحنة للقوات الخاصة على الطريق بين ايت واسيف وايت وعبان، وهي المنطقة التي خطف فيها الفرنسي.وفي هذه المنطقة قتل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» 11 عسكريًا في أبريل.

وأضاف الشهود أن عمليات البحث تجري في غابة كثيفة جدًا تفوق مساحتها 10 كيلومتر مربع، وذات مسالك صعبة، وهي تقع في جبال جرجرة بين ولايتي تيزي وزو والبويرة .

وكانت مجموعة مرتبطة بمسلحي «داعش» أعلنت، الاثنين، في شريط خطف فرنسي في الجزائر وهددت بقتله في الساعات الـ24 المقبلة إذا لم توقف فرنسا ضرباتها الجوية ضد التنظيم في العراق.

وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم «جند الخلافة في أرض الجزائر»، وأعلنت بيعتها لأبي بكر البغدادي زعيم التنظيم.

وهدد الخاطفون بقتل الرهينة إيرفيه جورديل (55 سنة) في 24 ساعة إذا لم توقف فرنسا ضرباتها الجوية ضد التنظيم في العراق.

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