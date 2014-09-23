سيل يجرف 4 أطفال في مدينة ورزازات جنوب شرق المغرب

توفي طفل مغربي وفقد 3 آخرون بعد أن جرفتهم سيول في أحد الوديان قرب مدينة ورزازات جنوب شرق المغرب، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء.

وتتراوح أعمار الأطفال الـ4 بين 8 أعوام و11 سنة «وكانوا يلعبون بمحاذاة من وادي تازلمينت»، حسبما أفاد مسؤول محلي للوكالة «قبل أن تجرفهم سيول الوادي»، على حد قوله.

وبحسب المصدر نفسه فإن «جهود عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وأعوان السلطة والمتطوعين من الساكنة المحلية، مكنت من العثور على جثة أحد الاطفال على بعد كيلومتر واحد من مكان الحادث».

أما الأطفال الـ3 الآخرون «فلا يزال البحث عنهم متواصلًا»، في منطقة تعرف خلال فترة الصيف أمطار رعدية تخلف سيولًا وانجرافات.