الأهلي: لا خلاف حول عودة فتحي لأن الأمر لم يُناقش

نفى محمود علام مدير النادي الأهلي وجود خلاف داخل مجلس إدارة النادي الأحمر، بشأن عودة أحمد فتحي اللاعب المنتقل لأم صلال القطري.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن محمود طاهر رئيس الأهلي فتح الباب لعودة فتحي في يناير، ولكن أعضاء مجلس الإدارة اختلفوا معه.

إلا أن علام قال للموقع الرسمي للأهلي: "لم يتطرق الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة إلى أي أمور تخص الفريق، وخاصة مناقشة عودة أحمد فتحي في يناير".

وتابع "شئون فريق الكرة من اختصاصات رئيس النادي وعلاء عبد الصادق مدير الكرة في الأساس، وبالتالي لم يتم مناقشة هذا الأمر في اجتماع مجلس الإدارة".

وواصل مضيفا "فتحي اتصل بطاهر أثناء تواجده مع منتخب مصر لمواجهة السنغال واعتذر له على الطريقة التي سارت بها المفاوضات، ولكنه لم يطلب العودة إلى الأهلي في يناير".

وكان فتحي وقع عقدًا مدته ثلاثة مواسم مع أم صلال بعدما تعثرت مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي طوال ثلاثة أشهر.

وواصل علام متما "الأهلي لم يتوقف على لاعب على مدار تاريخه، وثوابت النادي لم ولن تتغير، وهناك نظام عمل يسير وفقه الجميع داخل المنظومة".