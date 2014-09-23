“الإستشارى القبطي”: ننتظر عودة الرئيس لنطالبه بالتحقيق العاجل فى أحداث جبل الطير

أصدر المجلس الاستشاري للمؤسسات القبطية بيانا عن أحداث قرية دير جبل الطيربمحافظة المنيا.

قالت فيه “إختفت سيدة من منزلها بقرية دير جبل الطير بسمالوط بمحافظة المنيا، سبتمبر 2014، فقام زوجها بتحرير محضر بمركز الشرطة انتهي الي إبلاغ الزوج بأن الزوجة تركت منزلها بمحض إرادتها، ورفض الزوج هذا السيناريو كما رفضه معه لفيف من شباب أقباط القرية فتظاهروا ضد الأمن وتم القبض عليهم وفقا للقانون ،علي أن القرية فوجئت في منتصف الليل بتجريدة من قوات الأمن المركزي شنت عليها لتأديبها ، فاقتحمت البيوت وقامت بتحطيمها واعتدت علي من فيها بطريقة همجية ودمرت ممتلكاتهم فيما يعد عقاباً جماعياً من الشرطة للقرية بأكملها.

وأضاف المجلس “ويزيد من جسامة الحدث غير المبرر ان يقع هذا في توقيت يتزامن مع رحلة الرئيس الي الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة مهمة للتأكيد علي شرعية النظام وشرعية ثورة ٣٠ يونيو . الأمر الذي يسعي الي خلق حالة من التوتر ويخلخل الإجماع الشعبي الذي يدعم الرئيس في مهمته التاريخية ،ويشير هذا الحدث إلى أن منظومة الأمن بمحافظة المنيا تضم عناصر تعمل عكس المصلحة الوطنية ، وقد تكون خلايا نائمة مناوئة. واذ نطرح الأمر من منطلق وطني فإننا نؤكد ان هذا الهجوم المؤثم يخالف كل قواعد الأمن والمواطنة ويخرج عن التزام الجهاز الأمني المكلف به.ونحن بانتظار عودة الرئيس من مهمته القومية والتي ندعمها بكل قوة لكي نضع امامه مطالبنا لتفكيك حالة استهداف المواطنين المصريين الأقباط لنتفرغ لبناء الوطن والخروج من النفق الذي طال.

وطالب المجلس الإستشارى بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من شباب القرية ، إجراء تحقيق قضائي فوري في جريمة الاعتداء غير المبرر علي القرية الآمنة وتقديم المتورطين الي محاكمة عاجلة ،و تقرير تعويض فوري للمضارين من الهجوم الهمجي علي القرية ،كما طالب المجلس برد الأموال المنهوبة التي تم الأستيلاء عليها اثناء الهجوم وإصلاح مادمر من البيوت والممتلكات من أضرار وتلفيات.و تشكيل لجنة متخصصة لوضع علاجات حقيقية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث بابعادها المختلفة