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الصور والفيديو.. وزيره التضامن تتفقد سير العمليه التعلميه

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الصور والفيديو.. وزيره التضامن تتفقد سير العمليه التعلميه الصور والفيديو.. وزيره التضامن تتفقد سير العمليه التعلميه

شاركت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة وبعض قيادات المحافظه ومسئولى وزاره التربيه والتعليم حضورالطابور الصباحي وتحية العلم بمدرستي أسماء فهمي القومية والجيزة القومية بحي جنوب الجيزة بناء على توجيهات رئيس الوزراء  لمتابعه العماليه التعليميه لكل الوزراء واكدت والى ان المتابعه مستمره فى اول اسبوع دراسه والتركيز على اهميه التعليم فى البلد.

وقامت والى بمتابعه العمليه التعليميه فى الفصول، وطالبت والى الطلاب بضرورة حرصهم على الأنشطة مع تحصيل دروسهم الخاصة لما للأنشطة من دور كبير فى رفع الكفاءة والفهم والتركيز وحرصت والى على تشجيع الطلبه والتحدث عن طموحاتهم فى المستقبل.

واكد الطلاب على ان احلام بعضهم ان يكون ظابط فى الكليه الحربيه واخر دكتور واخر مهندس واخرى صيدلنيه واخرى مهندسه ديكور وقامت والى بتشجيعهم على المذاكره لكى يقومو بتحقيق حلمهم​.

 

 

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