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بالفيديو.. إزالة التعديات عن 400 فدان ببحيرة ادكو‎ في الفيوم

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بالفيديو.. إزالة التعديات عن 400 فدان ببحيرة ادكو‎ في الفيوم بالفيديو.. إزالة التعديات عن 400 فدان ببحيرة ادكو‎ في الفيوم

اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة

قاد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة ، حملة شاركت فيها مديرية أمن البحيرة ، القوات المسلحة والهيئة العامة للثروة السمكية ، لإزالة المزارع المخالفة والتعديات على بحيرة ادكو.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة ، والمهندس أحمد حلمى عبد الجواد رئيس الادارة المركزية بالمنطقة الغربية للثروة السمكية عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 400 فدان ، وإزالة 30 جسر ، وضم 15 حوض سمك إلى مساحة البحيرة.

وقال رئيس المنطقة الغربية بالهيئة العامة للثروة السمكية ، أن إجمالى التعديات على البحيرة بلغ 3500 فدان ، صدر لها 157 قرار إزالة ، وتم التنسيق مع كافة الجهات لإزالة هذه التعديات لتطوير البحيرة ، مشيرا إلى قيام الهيئة بحق البحيرة بنحو 10 مليون سمكة زريعة ، لزيادة انتاجية البحيرة و رفع الحالة الاقتصادية للصيادين.

من ناحيته قال محافظ البحيرة أن حملة إزالة المخالفات ببحيرة إدكو مستمرة لمدة شهرين بمشاركة 10 حفارات تابعة لهيئة الثروة السمكية و مساندة من جميع جهات الدولة ، التى تعمل على زيادة رقعة البحيرة و تطهيرها لزيادة مساحة الصيد من 5 الاف فدان إلى 17 الف فدان.

 

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