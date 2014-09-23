جدو قد يلعب مع الأهلي نهائي الكونفدرالية في حال التأهل

يلحق محمد ناجي "جدو" مهاجم الأهلي بنهائي كأس الكونفدرالية في حال تأهل الفريق الأحمر على حساب القطن الكاميروني، بعد التعافي من إصابته.

وتعرض جدو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة النجم الساحلي في تونس في كأس الكونفدرالية مايو الماضي.

وخضع المهاجم الدولي لجراحة في ألمانيا، ليبدأ في استكمال برنامجه التأهيلي.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "يلحق جدو بالمباراة النهائية للكونفدرالية، في حال تأهلنا لها".

وأوضح "جدو سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه، فهو من الركائز الهامة في الأهلي".

وكان الأهلي قد تغلب على القطن في مباراة ذهاب نصف النهائي في الكاميرون 1-0، ليضع قدما في المباراة النهائية.

وتقام المباراة النهائية في شهر ديسمبر المقبل.