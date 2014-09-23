أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جدو قد يلعب مع الأهلي نهائي الكونفدرالية في حال التأهل

Google+ Print
جدو قد يلعب مع الأهلي نهائي الكونفدرالية في حال التأهل جدو قد يلعب مع الأهلي نهائي الكونفدرالية في حال التأهل

يلحق محمد ناجي "جدو" مهاجم الأهلي بنهائي كأس الكونفدرالية في حال تأهل الفريق الأحمر على حساب القطن الكاميروني، بعد التعافي من إصابته.

وتعرض جدو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة النجم الساحلي في تونس في كأس الكونفدرالية مايو الماضي.

وخضع المهاجم الدولي لجراحة في ألمانيا، ليبدأ في استكمال برنامجه التأهيلي.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "يلحق جدو بالمباراة النهائية للكونفدرالية، في حال تأهلنا لها".

وأوضح "جدو سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه، فهو من الركائز الهامة في الأهلي".

وكان الأهلي قد تغلب على القطن في مباراة ذهاب نصف النهائي في الكاميرون 1-0، ليضع قدما في المباراة النهائية.

وتقام المباراة النهائية في شهر ديسمبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع