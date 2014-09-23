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الأهلي يستعيد عبد الله السعيد في العاشر من أكتوبر

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الأهلي يستعيد عبد الله السعيد في العاشر من أكتوبر الأهلي يستعيد عبد الله السعيد في العاشر من أكتوبر

يستعيد الأهلي صانع ألعابه عبد الله السعيد، والذي يعود إلى التدريبات يوم العاشر من أكتوبر بعد تعافيه من إصابة طويلة.

وكان عبد الله السعيد قد تعرض لإصابة بكسر في القدم أمام نكانا الزامبي في مايو الماضي بالكأس الكونفدرالية.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي: "يعود عبد الله السعيد إلى تدريبات الأهلي يوم العاشر من أكتوبر".

وهذا يعني أن السعيد سيكون قادرا على المشاركة مع الأهلي في المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية، في حال التأهل.

جدو قد يلعب مع الأهلي نهائي الكونفدرالية في حال التأهل

وكان الأهلي قد تغلب على القطن في مباراة ذهاب نصف النهائي في الكاميرون 1-0، ليضع قدما في المباراة النهائية.

وتقام المباراة النهائية في شهر ديسمبر المقبل.

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