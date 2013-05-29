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"تمرد": سنجمع الـ15 مليوناً.. ونقاضي "مرسي" بتهمة انتحال صفة رئيس

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"تمرد": سنجمع الـ15 مليوناً.. ونقاضي "مرسي" بتهمة انتحال صفة رئيس "تمرد": سنجمع الـ15 مليوناً.. ونقاضي "مرسي" بتهمة انتحال صفة رئيس
«صباحى»: «مدد ربانى» مع «تمرد».. و«6 أبريل» تدشن حملة «يوم مجيئك.. يوم رحيلك»

كتب : خالد عبدالرسول وأحمد غنيم ووائل سعد وعمرو حامد وسعيد حجازى: منذ 5 دقائق

كشفت حملة «تمرد»، عن أنها ستتجه لتحريك دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسى تتهمه بانتحال صفة رئيس الجمهورية أمام المحاكم والمحكمة الدستورية بعد الوصول إلى 15 مليون توقيع، لسحب الثقة منه. وقال محمد عبدالعزيز، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى وأحد منسقى «تمرد»، إن اللجنة القانونية للحملة تدرس رفع قضية ضد «مرسى»، بتهمة انتحال صفة رئيس الجمهورية أمام المحاكم والمحكمة الدستورية بعد الوصول إلى 15 مليون توقيع، استناداً للمادة الثالثة للدستور التى تنص على أن السيادة للشعب. وأعلنت حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، أمس، تدشين حملة «يوم مجيئك.. يوم رحيلك»، للتأكيد على استمرار الفعاليات الجماهيرية حتى 30 يونيو المقبل، للمطالبة بإسقاط «مرسى»، كاشفة عن أن فعاليات مفاجئة ستشهدها التظاهرات أمام قصر الاتحادية، محملة المسئولية الكاملة للنظام حال التعرض للتظاهرات السلمية، ومؤكدة أنها تستهدف توزيع نصف مليون منشور للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، إن «تمرد.. أروع تعبير الآن عن روح المصريين.. وقبولها الواسع يشير كما لو أن هناك (مدد ربانى) معها».

فى المقابل، وصف محمد البشلاوى، القيادى الإخوانى، تظاهرات 30 يونيو المقبل، أمام الاتحادية، بأنها «قلة أدب» بشكل يستوجب تعامل الأمن بكل حسم وقوة مع أية محاولات للعنف أو خروج على السلمية.وقال عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الحملة جمعت حتى الآن 2 مليون توقيع للتأكيد على شرعية الرئيس واستمراره فى مدته.

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