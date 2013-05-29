"تشريعية الشورى" تخاطب "مرسى" لتعيين المستبعدين من "مجلس وقضايا الدولة"

كتب : ولاء نعمة الله منذ 3 دقائق

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أمس، تصعيد أزمة المستبعدين من تعيينات مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، إلى الرئيس محمد مرسى، لاستصدار قرار جمهورى بتعيينهم.

وقال النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة، إن اللجنة سترسل كشوفاً تتضمن أسماء بقوائم المستبعدين من تعيينات الهيئات القضائية بسبب انتشار الوساطة والمحسوبية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيراً إلى أن اللجنة سترسل نسخة من أسماء المستبعدين من تعيينات هيئة قضايا الدولة منذ عام 2000 إلى وزير العدل لمناقشتها.

فى سياق متصل، شنّ أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، هجوماً عنيفاً على وزارة العدل والقضاة والنيابة والعامة بسبب عدم تسديد ضريبة كسب العمل. وتساءل النائب أيمن شعيب عن حزب النور السلفى، خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة موازنة مصلحتى الجمارك والضرائب، «كيف تشن الهيئات القضائية حرباً شعواء على مجلس الشورى ويتهربون من الضرائب؟ والله لو اتحصلت هذه الضريبة منهم هانحصل مبالغ كبيرة جداً.. ولازم نصعد الموضوع.. إحنا عايزين حق الدولة.. فالمحاكم لا تدفع نصف أو ربع ضريبة الكسب، لأنه لو جرى تحصيلها فلن تقل عن 1.5 مليار جنيه سنوياً، ولو تحصلت بأثر رجعى، ستسدد ضرائب مصر».

من جانبه، رد ربيع صادق مسئول الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال، إن القضاة أو وزارة العدل بكاملها يسددون الضرائب ولكن بقيمة أقل من الضريبة المفروضة.