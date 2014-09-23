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Clinton Global Citizen يكّرم ليوناردو دي كابريو

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الثلاثاء 23-09-2014 10:23

تلقى النجم العالمي Leonardo DiCaprio درعاً تكريميّة، خلال حضوره حفلة توزيع جوائز Clinton Global Citizen، بدورتها السنوية الـ8، التي أقيمت في نيويورك.

وحضر النجم بإطلالته الجديدة، أي بلحيته الطويلة وشعره المربوط، حفلة توزيع جوائز Clinton Global Citizen، حيث تلقى درعاً تكريميّة عن أعماله تجاه البيئة من Carter Roberts، المدير التنفيذي لمنظمة World Wildlife .

وحثّ Leonardo الجميع على وضع القضايا البيئيّة في صدارة جدول الأعمال الإنسانية، مشيراً إلى خطورة تغيّر المناخ بقوله: "تغيّر المناخ يُهدّد حياتنا على الكوكب. أقلّ من 3 في المئة من الأعمال الخيرية تذهب باتجاه الحفاظ على بيئتنا ".

يُذكر أنّه تمّ اختيار Leonardo DiCaprio منذ أيام مبعوثاً للمنظمة الدولية للسلام، بهدف استثمار المنصب في زيادة الوعي بشأن تغيّر المناخ.

 

 

 

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