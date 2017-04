The Maze Runner الأول عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، دخول فيلم Non-Stop في المرتبة الخامسة حيث حصد 7 مليون دولار، وبقي فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 7.3 مليون دولار، وعاد فيلم Dawn of the Planet of the Apes الى المرتبة الثالثة حاصداً 8.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Lucy من المرتبة الأولى الى الثانية مع 13 مليون دولار. ودخل فيلم The Maze Runner مباشرة في المرتبة الأولى حيث حصد 37.6 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Dolphin Tale 2 الى المرتبة الخامسة مع 8.8 مليون دولار، وتراجع فيلم No Good Deed من المرتبة الأولى الى الرابعة حيث جمع 9.7 مليون دولار، ودخل فيلم This is Where I Leave You في المرتبة الثالثة حيث حصد 11.5 مليون دولار، ودخل فيلم A Walk Among the Tombstones في المرتبة الثانية مع 12.7 مليون دولار ودخل أيضاً فيلم The Maze Runner مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 32.5 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Before I Go to Sleep من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 2650 مشاهد، وتراجع فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 3008 شخص، وتراجع فيلم Let’s Be Cops من المرتبة الأولى الى الثالثة مع 4279 مشاهد، ودخل فيلم A Walk Among the Tombstones في المرتبة الثانية مع 7328 مشاهد ودخل أيضاً فيلم The Maze Runner مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 12012 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Let’s Be Cops الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 7231 شخص، ودخل فيلم Drive Hard في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 16637 شخص، وتراجع فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 18842 شخص، ودخل فيلم A Walk Among the Tombstones في المرتبة الثانية مع 32569 مشاهد ودخل أيضاً فيلم The Maze Runner مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 83123 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة تراجع فيلم " جوازة ميري " حيث حصد 344 ألف جنيه، وبقي فيلم Deliver Us from Evil في المرتبة الرابعة حاصداً 359 ألف جنيه، ودخل فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles مباشرة في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 531 ألف جنيه، وتراجع فيلم " الفيل الأزرق " من المرتبة الأولى الى الثانية مع مليون و207 ألف جنيه وعاد فيلم " الحرب العالمية الثالثة " الى المرتبة الأولى بعد أن حصد مليون و208 ألف جنيه.