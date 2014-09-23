حسن الرداد: أنتظر عرض «كيكا عالعالي» نوفمبر المقبل

أعرب، الفنان حسن الرداد عن سعادته بعرض مسلسل «كيكا عالعالي» مقتبل شهر نوفمبر القادم بعد تأجيل عرض المسلسل أكثر من مرة.

وأضاف الرداد أنه ينتظر عرض المسلسل بشغف لمعرفة رأى جمهوره مع عرض الحلقات الأولى من أحداث العمل.

وقام الفنان حسن الرداد بعمل جلسات تصوير أفيش «كيكا عالعالي» الذي تم عرض البرومو الدعائي الخاص به مؤخرا .

مسلسل كيكا عالعالى تدور أحداثه حول مجموعة من الأطفال الذين ينشئون في منطقه شعبية واحدة ويلعبون «كيكا ع العالي» وهى لعبة يفضلها أطفال الأحياء الشعبية ومن ثم يصعد كلا منهم على مكان مرتفع للفوز.

المسلسل من بطولة حسن الرداد وأحمد صفوت وأيتن عامر وميس حمدان ومن إنتاج محمد فوزي وتأليف حسام موسى وإخراج نادر جلال.