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جنح المنيا تخلي سبيل جميع المتهمين الأقباط في أحداث دير جبل الطير

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جنح المنيا تخلي سبيل جميع المتهمين الأقباط في أحداث دير جبل الطير جنح المنيا تخلي سبيل جميع المتهمين الأقباط في أحداث دير جبل الطير

أرشيفية

قررت محكمة جنح مستأنف المنيا، اليوم، إخلاء سبيل جميع المتهمين الأقباط وعددهم 12 متهماً، بضمان مالي 5000 جنية عن كل واحد، علي خلفية أحداث قرية جبل الطير بمركز سمالوط.

شمل قرار المحكمة إخلاء سبيل كل من، أيمن نظمي عدلي لبيب، وميشيل نصحي عزيز، وشنودة سعد، وصبري مسعود، وملاك حنين فريد، وعماد أمين بستاورس، وملاك جرجس، ومينا رفعت عبدة، وصبحي سامي، وماري بنيامين، وبيشوي مشمش عياد، وميلاد جرجس عياد، وتم ضبطهم جميعاً بمعرفة الشرطة مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغاً من العميد طاهر رفعت مأمور مركز شرطة سمالوط، بتلقيه بلاغاً من عفت عريان 45 سنة مدرس لغة إنجليزية, يفيد إختفاء زوجته إيمان مرقص صاروفيم 40 سنة, ربة منزل ولديها 5أبناء, ومقيمة بقرية دير جبل الطير, مما دفع عدداً من أسرتها إلي التجمهر أمام نقطة شرطة القرية, لمطالبة رجال المباحث بالبحث عنها وكشف ملابسات إختفائها وسرعة إعادتها.

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