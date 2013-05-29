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تموين الإسماعيلية تضبط 194 قضية خلال شهر مايو 2013

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تموين الإسماعيلية تضبط 194 قضية خلال شهر مايو 2013 تموين الإسماعيلية تضبط 194 قضية خلال شهر مايو 2013

أرشيفية

أعلن جمال الدين هنيدي إسماعيل مدير عام مديرية والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أنه تم تنفيذ عدداً من الحملات الرقابية المكثفة على جميع الأسواق والمحلات العامة والمخابز بنطاق المحافظة خلال شهر مايو 2013 والتى تمت بالتعاون والتنسيق مع أجهزة مباحث التموين ومديرية الصحة وتم متابعة كافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة وتوابعها خلال تلك الفترة .

وقد أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 194قضية ومخالفة تموينية خلال هذا الشهر والتى شملت ضبط 77 قضية فى مجال المخابز منها 47 قضية مخالفة مواصفات و21مخالفة وزن و 9 قضايا آخرى .

كما تم ضبط 29 قضية فى مجال المحلات العامة والأسواق والتى شملت عدد 8 قضايا عدم إعلان عن الأسعار و 3 قضايا غش تجارى و 2قضية تجميع دقيق مدعم و 5 قضايا تجميع خبز مدعم و 1 قضية بوتاجاز و 9 مخالفات شهادات صحية و قضية بيع بأزيد من التسعيرة .

وفى مجال المواد البترولية تم تحرير وضبط عدد 6 قضايا ومخالفات و 47 مخالفة وقضية فى مجال مكافحة الغش التجارى وأغذية منتهية الصلاحية وعدد 6 قضايا متنوعة آخرى .

وأضاف مدير عام مديرية التموين أنه تم ضبط 1020 كيلو جرام جبن أبيض منتهى الصلاحية و 24 كيلو جرام لانشون منتهى الصلاحية و 650 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم وضبط كمية قدرها واحد طن أغذية منتهية الصلاحية تشمل مصنعات لحوم وأسماك وكبدة وجبن وضبط 180ألف لتر بنزين 80 أوكتين.

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أونا

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