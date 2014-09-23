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بالصور.. محافظ أسوان يودع الحجاج بالمطار ويطالبهم بالدعاء لمصر

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بالصور.. محافظ أسوان يودع الحجاج بالمطار ويطالبهم بالدعاء لمصر بالصور.. محافظ أسوان يودع الحجاج بالمطار ويطالبهم بالدعاء لمصر

لقاء المحافظ بالحجاج

ودع اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان فوجين من حجاج بيت الله الحرام بمطار أسوان الدولي.

ضم الفوج الأول حجاج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 193 حاج وحاجة والمتجهين إلي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج للعام الحالي علي الرحلة رقم 665 والتي أقعلت في تمام الساعة 3,25 صباحاً من مطار أسوان إلي مطار جدة بالسعودية ومقرر عودتهم في 26 أكتوبر القادم علي الرحلة رقم 680 التي ستنطلق من المدينة بالأراضي إلي مطار أسوان الدولي في تمام الساعة 12,10 ظهراً ، والفوج الثاني من حجاج القرعة والذي ضم 238 حاج علي الرحلة رقم 667 والتي أقعلت في تمام الساعة 10,15 صباحاً وكان من ضمنهم أصغر حاج وهو طفل عمره 6 شهور مرافق لوالدته ..

وجه المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات وسبل الراحة لحجاج أسوان منذ لحظة سفرهم وحتى عودتهم ، كما أطمئن من حجاج بيت الله الحرام علي وجود أي عوائق خلال إنهاء إجراءات السفر وطالبهم بالدعاء لمصر بأن يحفظها ويحقق لها الأمن والأمان والاستقرار والخير لعبور هذه المرحلة الفارقة علي الوجه الذي تتحقق معه الآمال والطموحات في مصرنا الجديدة.

أشاد حجاج بيت الله الحرام بالتيسيرات والتسهيلات التي لمسوها خلال استكمال إجراءات السفر  وقدموا شكرهم لمحافظ أسوان والمسئولين علي رعايته الكريمة لهم ، واهتمامه بتوديعهم بنفسه.

ومن جانبه أوضح إبراهيم جاد مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان بأنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها بالتعاون
> مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام لافتاً إلي أنه تم تكليف مديري الإدارات الاجتماعية علي مستوي​​ المحافظة لعقد ندوات توعية بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب التي يجب الالتزام بها والواجبات ، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالصاً لوجه الله ..

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلي أنه من ضمن التسهيلات المقدمة للحجاج هي القيام بنقلهم من محل إقامتهم في مختلف مراكز ومدن المحافظة إلي مطار أسوان من خلال أتوبيسات مكيفية تسهيلاً عليهم للوصول في المواعيد المحددة لعدم حدوث أي تأخير حيث تم تجمعيهم في أماكن مختلفة بأسوان ودراو وكوم امبو ونصر النوبة وادفو والجميع تواجد في الساعة 12 من صباح الثلاثاء بالمطار قبل إقلاع الطائرة بأكثر من 3 ساعات لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة بسهولة ويسر.

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