أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حسام المساح لـ”ONA”: استقالتي وراء تراجع محلب عن تبعية “القومي للمعاقين” للتضامن والدستور يجعل تبعيتنا للرئاسة

Google+ Print
حسام المساح لـ”ONA”: استقالتي وراء تراجع محلب عن تبعية “القومي للمعاقين” للتضامن والدستور يجعل تبعيتنا للرئاسة حسام المساح لـ”ONA”: استقالتي وراء تراجع محلب عن تبعية “القومي للمعاقين” للتضامن والدستور يجعل تبعيتنا للرئاسة

الدكتور حسام المساح

قال دكتور حسام المساح، رئيس المجلس القومي للمعاقين المستقيل، في تصريح خاص لوكالة أنباء”ONA” إن استقالته هي السبب وراء تراجع عن قرار تبعية المجلس القومي للمعاقين لوزارة التضامن وجعلها تابعة لمجلس الوزراء واصفا قرار التعديل “بنصف العمى” مشيرا أن الستور الذي عاني المجتمع المصري كله من أجل أن يخر إلى النور ينص على استقلال المجلس القومي للمعاقين وتبعيته للرئاسة وليس مجلس الوزراء.

وعن استقالة المساح من رئاسة القومي للمعاقين أكد أن استقالته قد تم قبولها بالفعل ولكنه سيظل جنديًا في صفوف الوطن، يخدمه من أي موقع كان.

كان  رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أصدر  قرارًا بتعديل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمي 671 لسنة 2012 و1658 لسنة 2014 بشأن إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة.

نص التعديل الجديد على أن “ينشأ مجلس قومي يسمى (المجلس القومي لشئون الإعاقة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويٌشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في باقي المحافظات ، ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شئون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة”.

يأتي التعديل المشار اليه في إطار جهود الحكومة لتحقيق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تطوير المجلس القومى لشئون الإعاقة خلال الفترة المقبلة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به فى خدمة المعاقين وحل كافة المشكلات التى تواجههم.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي