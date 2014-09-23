حسام المساح لـ”ONA”: استقالتي وراء تراجع محلب عن تبعية “القومي للمعاقين” للتضامن والدستور يجعل تبعيتنا للرئاسة

قال دكتور حسام المساح، رئيس المجلس القومي للمعاقين المستقيل، في تصريح خاص لوكالة أنباء”ONA” إن استقالته هي السبب وراء تراجع الحكومة عن قرار تبعية المجلس القومي للمعاقين لوزارة التضامن وجعلها تابعة لمجلس الوزراء واصفا قرار التعديل “بنصف العمى” مشيرا أن الستور الذي عاني المجتمع المصري كله من أجل أن يخر إلى النور ينص على استقلال المجلس القومي للمعاقين وتبعيته للرئاسة وليس مجلس الوزراء.

وعن استقالة المساح من رئاسة القومي للمعاقين أكد أن استقالته قد تم قبولها بالفعل ولكنه سيظل جنديًا في صفوف الوطن، يخدمه من أي موقع كان.

كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أصدر قرارًا بتعديل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمي 671 لسنة 2012 و1658 لسنة 2014 بشأن إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة.

نص التعديل الجديد على أن “ينشأ مجلس قومي يسمى (المجلس القومي لشئون الإعاقة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويٌشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في باقي المحافظات ، ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شئون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة”.

يأتي التعديل المشار اليه في إطار جهود الحكومة لتحقيق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تطوير المجلس القومى لشئون الإعاقة خلال الفترة المقبلة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به فى خدمة المعاقين وحل كافة المشكلات التى تواجههم.