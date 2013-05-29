ضبط قمح مخلوط بالطمي والأتربة المحللة بشاحنة في كفر الشيخ

أكد أيمن حجازي المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ أن أسامة الحسيني رئيس مدينة مطوبس ضبط شاحنة قمح مخلوط بالطمي والأتربة المحللة بشونة مطوبس قد تلقى معلومات بجلب كميات من القمح من القرى المجاورة للمركز وخلطها بالطمي والأتربة المحللة وتعبئتها وإدخالها للشونة بغرض تغطية العجز بالشونة .

وقام رئيس المدينة بتشكيل لجنة برئاسة محمد المكاوي نائب رئيس مدينة مطوبس و السعيد الخرزاتي مدير إدارة التموين بمطوبس و علي نعينع مدير الرقابة التموينية وتوجهت اللجنة المشكلة للشونة وتم ضبط السيارة رقم” 8329 س م أ مصر” نصف نقل صفراء وهي تقوم بتفريغ القمح المخلوط بالطمي والأتربة على كميات القمح الموجودة بالشونة، وتم وقف إنزال هذه الكميات واستدعاء فريق من الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة مطوبس لسحب السيارة.

حيث أن سائقها فر هاربًا وتم التحفظ على الشاحنة والقمح بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمخازن الوحدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضد أمين الشونة برقم 8025 جنح مطوبس تم إبلاغ إدارة المرور بأرقام السيارة لضبط وإحضار مالكها .