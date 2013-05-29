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لجنة الفتوى بتعليم كفرالشيخ تعلن نتيجة مدرسة بعد إحتراق أوراق الإجابات

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لجنة الفتوى بتعليم كفرالشيخ تعلن نتيجة مدرسة بعد إحتراق أوراق الإجابات لجنة الفتوى بتعليم كفرالشيخ تعلن نتيجة مدرسة بعد إحتراق أوراق الإجابات

محمد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

أكد محمد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن لجنة الفتوى التابعة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم أرسلت فاكساً أكدت فيه أن لجنة الفتوى أوصت بإعلان نتيجة مدرسة الرياض الثانوية التي أحترق جميع أوراق الإجابة على ماجاء بالشيت الخاص بنتيجة أخر العام.

وأضاف أن لجنة الفتوى أوضحت في حالة التظلم يتم احتساب درجة الفصل الدارسي الأول كنتيجة للطالب.

جدير بالذكر أن المدرسة الثانوية بالرياض تعرضت لحريق حيث أشعل مجهولون النار في كنترول المدرسة الذي به أوراق إجابة الطلاب للصفين الأول والثاني الثانوي فإلتهمت النيران كل أوراق الإجابة ولم توصل المباحث للفاعلين.

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