البورصة تكتسي باللون الأخضر في منتصف التعاملات

تمكنت البورصة، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، من تحقيق مكاسب بلغت أكثر من مليار جنيه مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب ليصل رأس المال السوقي الإجمالي إلى 525,800 مليار جنيه مقابل 524,740 مليار جنيه في نهاية الجلسة السابقة.

وسجل المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30″ الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة في السوق مكاسب طفيفة بلغت 0.33% ليصل عند مستوى 9759.75 نقطة تبعه مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة “EGX70″ بنسبة مكاسب بلغت 0.65% ليصل عند مستوى 627.67 نقطة، وسجل أيضا مؤشر “EGX100″ الأوسع انتشارا مكاسب بلغت 0.44% ليصل عند مستوى 1148 نقطة.

ومالت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء حيث بلغ صافي مشترياتهم 5 ملايين جنيه فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع حيث بلغ صافي مبيعاتهم 4.080 مليون جنيه و 930.094 ألف جنيه.

واستحوذ الأفراد على حصة كبيرة من تداولات اليوم بنسبة بلغت 73% فيما كانت النسبة الباقية من نصيب المؤسسات بنسبة 27%..