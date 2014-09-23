وفد من البنك الدولى يناقش خطط الإصلاح الإدارى مع “التخطيط”

ناقش وفد من خبراء البنك الدولى يزور القاهرة حاليا مع قيادات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مساهمة البنك فى دعم خطط الإصلاح الإدارى بمصر، فى إطار الزيارة التى يجريها الوفد بالفترة من 21 – 28 سبتمبر.

وقالت أمانى عيسوى معاون الوزير للعلاقات الدولية فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تأتى فى إطار بحث كيفية مساهمة البنك فى دعم خطط الإصلاح الإدارى فى مصر، مؤكدة أهمية الزيارة حيث تعد قضية الإصلاح الإدارى من أولويات الحكومة حاليا.

وأضافت بأن الاجتماع بين الجانبين ناقش تحديد أولويات التعاون بين الوزارة والبنك الدولى ومناقشة موضوعات عدة يأتى على رأسها تبسيط الإجراءات الإدارية، ومراجعة هياكل الجهات الحكومية، والإطار القانونى لموظفى الخدمة المدنية ومؤشرات الأداء للجهات الحكومية، كما سيتم بحث سبل توسيع وفتح مجالات جديدة للتعاون مع الوزارة.

وبحسب اليوم السابع، شارك فى الاجتماع من الجانب المصرى المهندس طارق سعد مساعد الوزير، وأمانى عيسوى معاون الوزير للعلاقات الدولية، والمهندس أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية. ومن البنك الدولى هشام والى مدير وحدة القطاع العام للحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وإدوارد الدحداح، كبير إخصائيين إصلاح القطاع العام.