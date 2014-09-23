أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وفد من البنك الدولى يناقش خطط الإصلاح الإدارى مع “التخطيط”

Google+ Print
وفد من البنك الدولى يناقش خطط الإصلاح الإدارى مع “التخطيط” وفد من البنك الدولى يناقش خطط الإصلاح الإدارى مع “التخطيط”

أمانى عيسوى

ناقش وفد من خبراء البنك الدولى يزور القاهرة حاليا مع قيادات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مساهمة البنك فى دعم خطط الإصلاح الإدارى بمصر، فى إطار الزيارة التى يجريها الوفد بالفترة من 21 – 28 سبتمبر.

وقالت أمانى عيسوى معاون الوزير للعلاقات الدولية فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تأتى فى إطار بحث كيفية مساهمة البنك فى دعم خطط الإصلاح الإدارى فى ، مؤكدة أهمية الزيارة حيث تعد قضية الإصلاح الإدارى من أولويات حاليا.

وأضافت بأن الاجتماع بين الجانبين ناقش تحديد أولويات التعاون بين الوزارة والبنك الدولى ومناقشة موضوعات عدة يأتى على رأسها تبسيط الإجراءات الإدارية، ومراجعة هياكل الجهات الحكومية، والإطار القانونى لموظفى الخدمة المدنية ومؤشرات الأداء للجهات الحكومية، كما سيتم بحث سبل توسيع وفتح مجالات جديدة للتعاون مع الوزارة.

وبحسب اليوم السابع، شارك فى الاجتماع من الجانب المصرى المهندس طارق سعد مساعد الوزير، وأمانى عيسوى معاون الوزير للعلاقات الدولية، والمهندس أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية. ومن البنك الدولى هشام والى مدير وحدة القطاع العام للحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وإدوارد الدحداح، كبير إخصائيين إصلاح القطاع العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»