محافظ السويس يطالب مسئولو التعليم الإهتمام بمدارس القطاع الريفي‎

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس ، على المسئولين بالتربية والتعليم على أهمية المتابعة المكثافة لمداس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية وخاصة مدارس القطاع الريفى والتأكد من انتظام العملية التعليمية فى بداية العام الدارسى حتى نهايته ورعاية التلاميذ رعاية تعليمية و صحية و اجتماعية و رياضية وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية والثفافة والشئون الاجتماعية وغيرها.

قال أيمن فهمى إسماعيل المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس ، ان عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس قد واصل جولاته الميدنية ، حيث تفقد مجمع السادات والذى يضم 3 مدارس للوقوف على الإيجايبات والسلبيات بكل المدرسة تحقيقا لمبدأ الثواب والعقاب.