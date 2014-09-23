بالصور .. تسليم 1.2 مليون لـ 22 نادى بالفيوم

قام الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، يرافقه منير مهدي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بتسليم شيكات بقيمة 1.2 مليون جنيه لـ22 نادي رياضي بمختلف مراكز المحافظة دعماً من وزارة الشباب والرياضة خلال الاحتفال الذي نظمته المحافظة ، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وجامعة الفيوم لدعم الهيئات الشبابية والرياضية وتكريم الفائزين في مهرجان بينالي التحدي لذوى الاحتياجات الخاصة .

شهد فعاليات الحفل الدكتور فريد حيدر نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع ، وحشد كبير من رؤساء مجالس الإدارات ومديري الأندية والشباب المكرمين .

أشاد المحافظ بدور شباب المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الابتكارات الفنية والثقافية والرياضية التى تدعم التنمية المجتمعية وتساهم فى إثراء الجياة الثقافية ، مؤكدا على أن الدولة دائما ترعى أبنائها الموهوبين فى المجالات المختلفة وتشملهم بالدعم المادى والمعنوى بالمشاركة البناءة فى الارتقاء بمنظومة الخدمات ، مشيرا إلى أن الشباب المكرمين يستحقون كافة أوجه الدعم والرعاية لتحقيق إنجازاتهم على أرض الواقع .

وفى نهاية الحفل قام المحافظ ومرافقوه بتكريم 20 من ذوى الاحتياجات الخاصة الفائزين فى مجالات التصوير الزيتى والأشغال الفنية والرسم والكاريكاتير ومنحهم شهادات التقدير والتميز والمبالغ المالية بالإضافة إلى توزيع شهادات التقدير على المشاركين فى بينالى التحدى والقائمين على تدريب هؤلاء الشباب .