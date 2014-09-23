“هيئة الاستثمار”: تأسيس 719 شركة خلال أغسطس

قالت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ان معدل تأسيس الشركات ارتفع خلال اغسطس 2014 إلي 719 شركة، مقابل 477 شركة من نفس الفترة في العام السابق له، بمعدل نمو قدره 242 شركة، وبلغت اجمالي استثماراتها 1.41 مليار جنيه وتوفر نحو 5752 فرصة عمل.

وذكر تقرير صادر عن الهيئة أن متوسط معدل التأسيس اليومي للشركات قد بلغ 23 شركة يومياً، و 144 شركة أسبوعياً.

وبلغ عدد الشركات في القطاع الصناعي 193 شركة، مقابل 294 في الخدمي و102 في التشييد والبناء و57 في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و52 في الزراعة و20 في السياحة وشركة واحدة في قطاع التمويل.

وأضاف التقرير، أن إجمالي رؤوس الأموال للشركات الجديدة بلغت 1.41 مليار جنيه موزعة علي القطاعات المختلفة ومنها الخدمات بقيمة 273 مليون جنيه، و الصناعة بنحو 465.9 مليون جنيه، و التشييد والبناء بـ 366.6 مليون جنيه، و الزراعة بنحو 105.4 مليون جنيه، و السياحة بحوالي 168.4 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 23.8 مليون جنيه، وأخيراً قطاع التمويل بـ 2 مليون جنيه.

وبلغت نسبة تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة بنحو 33.1 %، و المساهمة بنحو 29.5 % والفردية بنسبة 23.1 % و التوصية البسيطة بنسبة 8 %، والتضامنية بنسبة 5.7 %، ووصل نصيب مساهمات الذكور في الشركات الجديدة بنحو 73.2 %، والإناث بنسبة 16.5 %.

و بلغت نسبة رؤوس الأموال المصرية بالشركات الجديدة بنحو 89.5 %، و 9.2 % للاستثمارات العربية، و1.3 % للاستثمار الأجنبي.

ووفرت الشركات الجديدة طبقاً لما أورده التقرير، نحو 5752 فرصة عمل، كان الجزء الأكبر منها للأعمال الحرفية، بواقع 2574 فرصة عمل، و 92 فرصة عمل بقطاع الخدمات الطبية، و 2140 فرصة بالأعمال الإدارية، أما القطاع الهندسي فتم توفير له 559 فرصة و 190 فرصة عمل بقطاع الزراعة، و 197 فرصة عمل بقطاع السياحة. ووصل حجم الذكور من فرص العمل بالشركات الجديدة لنحو 64.7 %، والإناث بنسبة 2.4 %، و30.3 % للجنسين.