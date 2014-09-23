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القومي لتنظيم الاتصالات: شركات المحمول تفقد 9 ملايين مشترك

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القومي لتنظيم الاتصالات: شركات المحمول تفقد 9 ملايين مشترك القومي لتنظيم الاتصالات: شركات المحمول تفقد 9 ملايين مشترك

هشام العلايلي

قال هشام العلايلي رئيس المرفق القومي لتنظيم الاتصالات في ، إن شركات المحمول المصرية فقدت نحو 9 ملايين اشتراك، ليصل عددها إلى 93 مليون اشتراك اليوم الثلاثاء، بعد تحديث قاعدة بيانات العاملاء، بدلا من نحو 101 مليون إشتراك في مايو الماضي.

وأضاف العلايلي في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن هذا التراجع سببه تنفيذ المرفق القومي لتنظيم الاتصالات لقواعد جديدة لتدقيق بيانات العملاء، وإيقاف الخدمة عن الخطوط المجهولة الهوية.

وأوضح رئيس المرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أن المرفق أوقف الخدمة عن نحو 2.8 مليون اشتراك بالمحمول، إلي جانب اتباع لقواعد جديدة لتدقيق بيانات العملاء، الامر الذي أدي إلي خروج نحو 4 ملايين اشتراك من الخدمة، كانت تستخدم بشكل عشوائي.

وأضاف، أن المرفق رصد نحو 400 مليون جنيه لإيجاد بدائل جديدة للطاقة لتشغيل أبراج المحمول، إلي جانب اتجاه الحكومة لشراء أجهزة جديدة لقياس جودة خدمات المحمول.

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