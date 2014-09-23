الاستئناف تنظر دعوى رد «محكمة دومة» 24 سبتمبر

حددت دائرة الاستئناف جلسة الأربعاء، 24 سبتمبر للنظر في دعوى رد «تنحي» هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والمقامة من خالد علي، محامي أحمد دومة، المتهم و268 في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مجلس الوزراء».

وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، وقف السير في محاكمة 269 متهما، بينهم الناشط أحمد دومه، لحين الفصل في دعوى رد هيئة المحكمة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي.

وأمرت هيئة المحكمة، بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بعدم نقل المتهم أحمد دومة، لأي جهة دون إذن المحكمة.