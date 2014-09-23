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المكفوفون يشاركون لأول مرة في احتفالات يوم السياحة العالمي

  • مصر
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في إطار الاحتفالات بيوم السياحة العالمى الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، تنظم «مدرسة الوعي الأثري للمكفوفين بالمتحف المصري» بالتعاون مع «جمعية المكفقوفين المصرية» مبادرة «دعم السياحة المصرية»، التي تستهدف تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال أحمد ناجي، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمدرسة، إنه سيتم استقبال نحو 20 شاب وفتاة من المكفوفين والكفيفات في المتحف المصري يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أن المبادرة تشمل برنامج مجاني يتضمن إقامة ورشة فنية وزيارة أثرية للمتحفلمعرفة التاريخ المصري القديم عبر لمس المقتنيات بأناملهم.

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يشارك بها المكفوفين في احتفالات يوم السياحة العالمي.

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