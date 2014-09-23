أخبار عاجلة

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض إلى مقر إقامته في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الأوقاف»: 3928 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالمحافظات

  • مصر
  • 5
Google+ Print

أعلنت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعضوية كل من الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، والشيخ سيد عبود وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية، الثلاثاء، عن إعداد 3928 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير، في تصريحات له، أن صلاة عيد الأضحى تقام في محافظة القاهرة في 245 ساحة، والجيزة 297 ساحة, والإسكندرية 186 ساحة, ومرسى مطروح 64 ساحة, والبحيرة 210ساحة, والغربية 313 ساحة, وكفر الشيخ 287 ساحة, والمنوفية 342 ساحة, والقليوبية 278 ساحة, ودمياط 54 ساحة, وبورسعيد 5 ساحات, والإسماعيلية 30ساحة, والسويس 40 ساحة, والدقهلية 434 ساحة, والشرقية 351 ساحة, وشمال سيناء 34 ساحة, وجنوب سيناء 14 ساحة, والفيوم 127 ساحة, وبني سويف 107 ساحة, والمنيا 80 ساحة, وأسيوط 102 ساحة, وسوهاج 114 ساحة, وقنا 63 ساحة, والأقصر 24 ساحة, وأسوان 24, والوادي الجديد 51 ساحة, والبحر الأحمر 52 ساحة, علمًا بأن الأوقاف ستوفر لكل ساحة خطيبين أحدهما أساسي والأخر احتياطي.

وشدد «جمعة» على تحذير وزارة الأوقاف من استغلال ساحات العيد في أي دعاية انتخابية أو حزبية، وأن ساحات العيد ستخضع لقانون ممارسة الخطابة في حكم صلاة الجمعة, ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف, وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة, وأن تكون في إطار المناسبة بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو حزبي أو انتخابي, وأن يكون الأداء في ضوء الخطبة المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة.

كما وجه الوزير، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح والحكومة وجميع المصريين، سائلا الله أن يحفظ وقيادتها وأهلها من كل مكروه وسوء.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له