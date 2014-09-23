«الأوقاف»: 3928 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالمحافظات

أعلنت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعضوية كل من الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، والشيخ سيد عبود وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية، الثلاثاء، عن إعداد 3928 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير، في تصريحات له، أن صلاة عيد الأضحى تقام في محافظة القاهرة في 245 ساحة، والجيزة 297 ساحة, والإسكندرية 186 ساحة, ومرسى مطروح 64 ساحة, والبحيرة 210ساحة, والغربية 313 ساحة, وكفر الشيخ 287 ساحة, والمنوفية 342 ساحة, والقليوبية 278 ساحة, ودمياط 54 ساحة, وبورسعيد 5 ساحات, والإسماعيلية 30ساحة, والسويس 40 ساحة, والدقهلية 434 ساحة, والشرقية 351 ساحة, وشمال سيناء 34 ساحة, وجنوب سيناء 14 ساحة, والفيوم 127 ساحة, وبني سويف 107 ساحة, والمنيا 80 ساحة, وأسيوط 102 ساحة, وسوهاج 114 ساحة, وقنا 63 ساحة, والأقصر 24 ساحة, وأسوان 24, والوادي الجديد 51 ساحة, والبحر الأحمر 52 ساحة, علمًا بأن الأوقاف ستوفر لكل ساحة خطيبين أحدهما أساسي والأخر احتياطي.

وشدد «جمعة» على تحذير وزارة الأوقاف من استغلال ساحات العيد في أي دعاية انتخابية أو حزبية، وأن ساحات العيد ستخضع لقانون ممارسة الخطابة في حكم صلاة الجمعة, ويجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف, وأن تقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بالخطابة من الوزارة, وأن تكون في إطار المناسبة بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو حزبي أو انتخابي, وأن يكون الأداء في ضوء الخطبة المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة.

كما وجه الوزير، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة وجميع المصريين، سائلا الله أن يحفظ مصر وقيادتها وأهلها من كل مكروه وسوء.