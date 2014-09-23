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حبس نائب مأمور قسم شرطة الشروق لقتله سائق لودر بسبب أولوية المرور

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حبس نائب مأمور قسم شرطة الشروق لقتله سائق لودر بسبب أولوية المرور حبس نائب مأمور قسم شرطة الشروق لقتله سائق لودر بسبب أولوية المرور

أرشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، تحت إشراف المستشار وليد السعيد رئيس النيابة بحبس المقدم عبد الناصر محمد ادم نائب مأمور قسم شرطة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل سائق لودر بسبب الخلاف على أولوية المرور بطريق الإسماعيليه الصحراوى.

أستمع محمد يوسف وكيل اول النيابة لاقوال المتهم الذى اعترف بحدوث مشاجرة بينه وبين المجنى عليه ولم يقصد قتله ..من المنتظر ان ينظر قاضى المعارضات الخميس القادم تجديد حبسه.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما كان يسير المجنى عليه بمركبة لودر وكان نائب مأمور قسم شرطة الشروق من خلفه يسير بسيارته الملاكى بطريق الإسماعيلية الصحراوى وعندما أراد المرور منه رفض المجنى عليه وظل مستمرا فى سيره وسط الطريق مما أدى إلى إجبار نائب المأمور على توقف سيارته فى عرض الطريق وحدثت مشادة كلامية بينهم دفعت سائق اللودر إلى تهشيم سيارة نائب المأمور دون أن يعرف أنه ضابط شرطة فأطلق المتهم سلاحه الميرى نحو المجنى عليه فأسقطه قتيلا.

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