رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون خادم الحرمين باليوم الوطني الـ 84 للمملكة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ84 للمملكة.

وأعرب سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية مشيدا بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين متمنيا سموه لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللمملكة و شعبها الرفعة ودوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة و مواقفه المشهودة في دعم القضايا الإسلامية والإنسانية .. مبتهلا إلى المولى عز وجل أن تبقى المملكة ذخرا للإسلام و المسلمين و سندا وعونا للإنسانية جمعاء.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله ".. برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بالمناسبة نفسها.

وهنأ الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقية مماثلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بهذه المناسبة الوطنية.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ84 للمملكة، وأعرب سموه في برقيته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة..مشيدا بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين .. متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللمملكة وشعبها الكريم كل الرفعة والتقدم والازدهار .