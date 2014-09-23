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وفد إسرائيلي يصل للتفاوض حول اتفاق دائم للتهدئة

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وفد إسرائيلي يصل للتفاوض حول اتفاق دائم للتهدئة وفد إسرائيلي يصل للتفاوض حول اتفاق دائم للتهدئة

أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء وفد إسرائيلي قادما من تل أبيب للمشاركة في المفاوضات حول اتفاق دائم للتهدئة.

ذكرت مصادر أمنيه بمطار القاهرة الدولي أن الوفد الإسرائيلي وصل على متن طائرة خاصة قادما من تل أبيب ويضم ٣ مسئولين إسرائيليين، وكان فى استقبال الوفد بالمطار لبدء جولات التفاوض غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني لإقرار اتفاق دائم للتهدئة بين الطرفين.

وتستضيف اليوم الثلاثاء محادثات بين حركتي فتح وحماس، تتبعها مفاوضات غير مباشرة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، حول اتفاق الهدنة في غزة.

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