أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل أولى جلسات محاكمة “أبطال فيديو الشواذ” لجلسة 27 سبتمبر الجاري

Google+ Print
تأجيل أولى جلسات محاكمة “أبطال فيديو الشواذ” لجلسة 27 سبتمبر الجاري تأجيل أولى جلسات محاكمة “أبطال فيديو الشواذ” لجلسة 27 سبتمبر الجاري

أرشيفية

قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 من إبطال “زواج الشواذ” على مركب بنهر النيل، لاتهامهم بالتحريض على الفجور، لجلسة 27سبتمبر الجارى للإختصاص.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة تضمن انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب الذكور يقيمون حفلا فى أحد القوارب النيلية، ويرتكبون أفعالا مخلة بالآداب، وقد استعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وتبين أن تجمع المتهمين كان بهدف الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر فى مشاهد مخزية ومؤسفة، وتخدش الحياء العام وتشكل جرائم جنائية، وقد توصلت التحريات إلى الكشف عن شخصيات 9 من مرتكبى الواقعة ومكان القارب المستخدم، وشخص مصور الفيديو الذى قام بنشره على اليوتيوب انتقاما من أحد المتهمين.

وأمر النائب العام بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم بتهم “ممارسة الفجور”، ونشر أفعال تخدش الحياء العام وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وندب الطب الشرعى للكشف عليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»

فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة»

فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي»

فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي»

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده