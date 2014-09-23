تأجيل أولى جلسات محاكمة “أبطال فيديو الشواذ” لجلسة 27 سبتمبر الجاري

قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 من إبطال فيديو “زواج الشواذ” على مركب بنهر النيل، لاتهامهم بالتحريض على الفجور، لجلسة 27سبتمبر الجارى للإختصاص.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة تضمن انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب الذكور يقيمون حفلا فى أحد القوارب النيلية، ويرتكبون أفعالا مخلة بالآداب، وقد استعرضت النيابة العامة مقطع الفيديو، وتبين أن تجمع المتهمين كان بهدف الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر فى مشاهد مخزية ومؤسفة، وتخدش الحياء العام وتشكل جرائم جنائية، وقد توصلت التحريات إلى الكشف عن شخصيات 9 من مرتكبى الواقعة ومكان القارب المستخدم، وشخص مصور الفيديو الذى قام بنشره على اليوتيوب انتقاما من أحد المتهمين.

وأمر النائب العام بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم بتهم “ممارسة الفجور”، ونشر أفعال تخدش الحياء العام وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وندب الطب الشرعى للكشف عليهم.